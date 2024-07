Pakistan: ANP chiede il divieto di interferenze militari

17 Luglio 2024_ Il presidente dell'Awami National Party (ANP), Asfandyar Wali Khan, ha dichiarato martedì che le interferenze militari dovrebbero essere vietate invece dei partiti politici. Ha sottolineato che i partiti politici sono essenziali per il processo democratico e che vietarli sarebbe dannoso per l'ambiente politico del paese. Khan ha ribadito l'importanza di mantenere un sistema politico aperto e democratico per il benessere del Pakistan. La sua dichiarazione arriva in un momento di crescente tensione politica nel paese. Lo riporta Pakistan Today. L'ANP è un partito politico pakistano noto per il suo impegno nella promozione della democrazia e dei diritti civili.