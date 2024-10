Pakistan: Appello del Pakistan Business Forum a posticipare la protesta del PTI

12 Ottobre 2024_ Il Pakistan Business Forum (PBF) ha chiesto al Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) di rinviare la protesta programmata per il 15 ottobre a D-Chowk, in vista della presenza di delegati internazionali nella capitale. Il presidente del PBF, Khawaja Mehboobur Rehman, ha sottolineato l'importanza di mantenere un ambiente calmo durante il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), che si svolgerà dal 15 al 17 ottobre 2024. Rehman ha evidenziato che il successo del summit è cruciale per la stabilità economica del Pakistan e per le sue relazioni diplomatiche. Ha esortato il PTI a sostenere questo evento significativo piuttosto che procedere con la protesta. La notizia è riportata da Pakistan Today. Il summit della SCO rappresenta un'importante opportunità per i membri di affrontare sfide regionali e internazionali, rafforzando al contempo le relazioni commerciali tra gli Stati membri.