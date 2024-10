Pakistan: Approvata la 26esima modifica costituzionale, il premier esprime soddisfazione

21 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif si è congratulato con la nazione per l'approvazione della 26esima modifica costituzionale, sottolineando che è stata realizzata per il bene nazionale. Ha elogiato la decisione del gabinetto federale come un'importante conquista per lo sviluppo e il progresso del Pakistan. Sharif ha ribadito l'impegno del governo per il benessere pubblico e l'integrità costituzionale, promettendo di continuare a lavorare per la stabilità del paese. Il presidente del Pakistan Peoples Party, Bilawal Bhutto Zardari, ha anche festeggiato l'evento, definendolo un giorno significativo. La notizia è stata riportata da thenews.com.pk. La modifica mira a garantire una maggiore trasparenza e merito nelle nomine della magistratura, un tema cruciale per il futuro politico del Pakistan.