Pakistan: Approvata l'esportazione di 100.000 tonnellate di zucchero in surplus

23 Agosto 2024_ Il Comitato di Coordinamento Economico (ECC) del Gabinetto pakistano ha approvato l'esportazione di ulteriori 100.000 tonnellate di zucchero, in risposta a un surplus di scorte nel Paese. La decisione mira a facilitare il processo di esportazione, garantendo al contempo che l'offerta interna di zucchero non venga compromessa. L'ECC ha incaricato il Ministero del Commercio di gestire l'operazione e monitorare l'impatto sul mercato locale. Questa iniziativa è parte di uno sforzo più ampio per gestire le risorse alimentari e sostenere l'economia nazionale. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il Pakistan è uno dei principali produttori di zucchero nella regione, e la gestione delle scorte è cruciale per stabilizzare i prezzi e garantire la disponibilità per i consumatori.