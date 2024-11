Pakistan: Approvati fondi per progetti di sviluppo e sicurezza alimentare

01 Novembre 2024_ Il Ministro delle Finanze Muhammad Aurangzeb ha presieduto una riunione del Comitato di Coordinamento Economico (ECC) del Gabinetto, durante la quale sono stati approvati diversi finanziamenti per progetti governativi. Tra le decisioni, l'approvazione di un sussidio tecnico di 2,939 miliardi di rupie per l'acquisto di sistemi di personalizzazione di passaporti elettronici e la distribuzione di scorte di grano per le regioni carenti. Inoltre, è stato concesso un sussidio di 1,8 miliardi di rupie al Ministero della Difesa per la manutenzione di aerei VVIP utilizzati per le funzioni statali. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Questi provvedimenti mirano a garantire servizi pubblici efficienti e a sostenere la sicurezza alimentare nel paese, in un contesto di crescente necessità di interventi governativi.