Pakistan: Approvati sei progetti di legge tra proteste dell'opposizione

05 Novembre 2024_ L'Assemblea Nazionale del Pakistan ha approvato sei progetti di legge, tra cui uno per aumentare il numero di giudici della Corte Suprema e un altro per estendere i mandati dei capi delle forze armate, nonostante le forti proteste dell'opposizione. I progetti di legge, che includono modifiche significative alla durata del mandato dei capi delle forze armate, sono stati successivamente approvati anche dal Senato. Se firmati dal Presidente Asif Ali Zardari, le modifiche entreranno in vigore, aumentando i mandati da tre a cinque anni. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Le modifiche legislative mirano a riformare il sistema giudiziario e a stabilire una maggiore stabilità nei vertici militari del paese.