Pakistan: Approvato un pacchetto di prestiti da 7 miliardi di dollari dal FMI

26 Settembre 2024_ Il Consiglio del Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha approvato un pacchetto di prestiti da 7 miliardi di dollari per il Pakistan, fornendo un supporto cruciale per l'economia in difficoltà del paese. Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha espresso gratitudine per l'approvazione, sottolineando i progressi economici e le riforme implementate dal governo. Durante un incontro a New York con la direttrice del FMI, Kristalina Georgieva, è stata evidenziata la crescita economica e la diminuzione dell'inflazione. Il premier ha dichiarato che, se il lavoro continua con impegno, questo sarà l'ultimo programma del FMI per il Pakistan. La notizia è stata riportata da dawn.com. Il Pakistan, un paese del sud asiatico, ha affrontato sfide economiche significative, e il supporto del FMI è visto come un passo verso la stabilità economica.