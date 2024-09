Pakistan: Approvazione del pacchetto costituzionale attesa per ottobre

23 Settembre 2024_ Il consigliere legale del governo, Barrister Aqeel Malik, ha annunciato che la sessione dell'Assemblea Nazionale, prevista per la...

23 Settembre 2024_ Il consigliere legale del governo, Barrister Aqeel Malik, ha annunciato che la sessione dell'Assemblea Nazionale, prevista per la prima settimana di ottobre, approverà il tanto atteso 'Pacchetto Costituzionale'. Durante una conferenza stampa, Aqeel ha sottolineato l'importanza di un consenso prima della presentazione del pacchetto, che include 15% di emendamenti. Tra le modifiche proposte ci sono l'aggiunta dell'Articolo 5 (lealtà allo stato) e dell'Articolo 63 (disqualifica delle Forze Armate) in relazione all'Articolo 243 (comando delle Forze Armate). La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Questo pacchetto mira a riformare la struttura costituzionale del Pakistan, un tema di rilevanza cruciale per il paese.