Pakistan: Arrestati cinque trafficanti di esseri umani, coinvolti in frodi per viaggi illegali verso l'Italia

2 Luglio 2024_ Le autorità pakistane hanno arrestato cinque individui accusati di traffico di esseri umani e frodi legate a visti. Gli arrestati, tra cui Muhammad Naeem e Shamsher Ali, promettevano viaggi illegali verso l'Italia attraverso l'Iran, estorcendo ingenti somme di denaro. Muhammad Naeem ha truffato oltre 3,8 milioni di rupie, mentre Shamsher Ali ha raccolto più di 6 milioni di rupie con lo stesso metodo. Gli arresti sono avvenuti in diverse località di Lahore, in seguito a un'operazione della FIA su ordine del Ministro dell'Interno Mohsin Raza Naqvi. Lo riporta dailykhabrain.com.pk. Le indagini continuano per smantellare ulteriori reti di traffico di esseri umani.