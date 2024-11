Pakistan: Arrestato il mandante dell'attacco all'aeroporto di Karachi

12 Novembre 2024_ Il Ministro dell'Interno Sarfraz Bugti ha annunciato l'arresto del mandante dell'attacco all'aeroporto di Karachi, che aveva preso di mira un convoglio di ingegneri cinesi. Questo attacco, avvenuto in un contesto di crescente tensione tra Pakistan e Cina, ha suscitato preoccupazioni per la sicurezza degli investimenti cinesi nel paese. L'arresto rappresenta un passo significativo nella lotta contro il terrorismo e la protezione degli stranieri in Pakistan. Le autorità continuano a lavorare per garantire la sicurezza e la stabilità nella regione. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il Pakistan, un paese strategico nel sud-ovest asiatico, ha visto un aumento della presenza cinese attraverso investimenti e progetti infrastrutturali, rendendo cruciale la sicurezza per il successo di tali iniziative.