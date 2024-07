Pakistan: Arrestato terrorista affiliato al TTP a Karachi

13 Luglio 2024_ Il Dipartimento Antiterrorismo (CTD) ha arrestato un terrorista affiliato al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) a Karachi. Il sospetto, identificato come Hidayatullah alias Abdul Hakim, è stato catturato durante un'operazione condotta dal team investigativo del CTD. Hidayatullah era coinvolto nella gestione delle finanze del TTP a Karachi e nella raccolta di fondi per l'organizzazione terroristica. Durante il raid, sono stati recuperati una grande somma di denaro e un libro. Lo riporta Pakistan Today. Il fratello del sospetto, Kifayatullah, era un associato stretto di Maulvi Fazlullah, ex capo del TTP a Swat, e risulta scomparso dopo l'operazione a Swat.