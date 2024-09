Pakistan: Arresti di leader del PTI a Islamabad dopo sessione parlamentare

10 Settembre 2024_ La polizia di Islamabad ha arrestato diversi leader del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), tra cui il presidente Barrister Gohar Ali Khan Shaer Azad Marwat, dopo una sessione della National Assembly. Gli arresti sono avvenuti mentre i leader del PTI si trovavano fuori dal Parlamento per partecipare a una riunione della Commissione Permanente per la Legge e la Giustizia. Il portavoce del PTI ha denunciato che gli arresti sono motivati politicamente e ha segnalato la scomparsa del Chief Minister di Khyber Pakhtunkhwa, Ali Amin Gandapur, durante il suo viaggio verso Islamabad. La situazione è tesa, con i sostenitori del PTI che si sono radunati davanti alla stazione di polizia per chiedere la liberazione dei loro leader, come riportato da Pakistan Today. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per prevenire possibili disordini.