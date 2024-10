Pakistan: Arresti in Italia per traffico di migranti legati a una rete internazionale

22 Ottobre 2024_ Le autorità italiane hanno arrestato 13 individui sospettati di far parte di una rete di traffico di migranti che operava tra il...

22 Ottobre 2024_ Le autorità italiane hanno arrestato 13 individui sospettati di far parte di una rete di traffico di migranti che operava tra il Medio Oriente, il Sud Asia e l'Europa. Gli arresti sono avvenuti in diverse città italiane, tra cui Bologna, Roma e Milano, il 21 ottobre 2024. I sospetti, provenienti da Pakistan, Afghanistan e Iraq, sono accusati di associazione a delinquere e riciclaggio di denaro, con operazioni che si estendono fino a Turchia e Iraq. Il gruppo era specializzato nel trasporto marittimo di migranti irregolari verso le coste italiane, in particolare Calabria, prima di aiutarli a raggiungere la Francia. La notizia è riportata da aajenglish.tv. Il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni ha elogiato gli arresti, sottolineando l'impegno del governo nella lotta contro il traffico di esseri umani.