16 Agosto 2024_ L'arresto di Faiz Hameed, ex Direttore Generale dell'ISI e Comandante del Corpo di Peshawar, ha sorpreso la nazione, segnando un evento senza precedenti nella storia del Pakistan. Hameed è accusato di corruzione, irregolarità finanziarie e abuso di potere, in particolare legate al progetto abitativo Top City. Questo sviluppo potrebbe rappresentare un passo significativo verso una maggiore responsabilità e trasparenza all'interno dell'esercito pakistano, con la speranza che simili azioni continuino in futuro. La notizia è stata riportata da pakobserver.net. L'arresto di Hameed potrebbe anche influenzare positivamente la percezione pubblica dell'esercito, sottolineando che anche i funzionari di alto rango possono essere ritenuti responsabili delle loro azioni.