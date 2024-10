Pakistan: Arrivo della portaerei italiana ITS Cavour a Karachi

14 Ottobre 2024_ La portaerei italiana ITS Cavour è arrivata al porto di Karachi per un soggiorno di tre giorni, accompagnata dal gruppo di attacco della Marina italiana, che include la fregata ITS Alpino. Durante la visita, si svolgeranno esercitazioni congiunte tra le marine dei due paesi, evidenziando la cooperazione militare e la sicurezza marittima regionale. L'ambasciatore italiano in Pakistan, Mariolina Armellini, ha incontrato alti ufficiali della Marina pakistana per discutere di questioni di interesse reciproco e di potenziali collaborazioni future. Questo evento sottolinea l'importanza delle relazioni tra Italia e Pakistan nel settore della difesa e della sicurezza marittima, come riportato da urdupoint.com. La visita della portaerei rappresenta un'opportunità per rafforzare ulteriormente i legami tra le due nazioni, promuovendo la cooperazione in ambito marittimo.