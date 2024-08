Pakistan: Arshad Nadeem premiato con il Hilal-e-Imtiaz dopo il trionfo olimpico

11 Agosto 2024_ Il Pakistan conferirà il suo secondo più alto onore civile, il Hilal-e-Imtiaz, ad Arshad Nadeem, il lanciatore di giavellotto di 27 anni che ha vinto la medaglia d'oro e stabilito un nuovo record alle Olimpiadi di Parigi. Con questa vittoria, si è conclusa una lunga attesa di 40 anni per una medaglia d'oro individuale per il paese. Il presidente Asif Ali Zardari ha annunciato la decisione, definendo il successo di Nadeem una fonte di grande orgoglio per il Pakistan. L'atleta sarà premiato in una cerimonia speciale in riconoscimento delle sue straordinarie prestazioni sportive, come riportato da nation.com.pk. Arshad Nadeem, originario di Mian Channu, ha ispirato le nuove generazioni con il suo lancio record di 92,97 metri, battendo il campione in carica indiano Neeraj Chopra.