Pakistan: Attacco a Karachi, ingegneri cinesi coinvolti in ristrutturazione debiti energetici

09 Ottobre 2024_ Il Ministro delle Finanze pakistano, Ishaq Dar, ha confermato che gli ingegneri cinesi uccisi in un recente attacco a Karachi si trovavano in città per negoziare la ristrutturazione dei debiti del settore energetico. Questo attacco ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli esperti stranieri che operano in Pakistan, in particolare nel settore energetico. La presenza di ingegneri cinesi è parte di un ampio progetto di cooperazione tra Pakistan e Cina, volto a migliorare le infrastrutture energetiche del Paese. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Karachi, la città più grande del Pakistan, è un importante centro economico e commerciale, ma ha anche affrontato sfide significative in termini di sicurezza e stabilità.