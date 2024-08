Pakistan: Attacco devastante in Balochistan provoca 38 morti

27 Agosto 2024_ Balochistan è stato colpito da uno dei peggiori attacchi della sua storia recente, con 38 vittime, tra cui 23 passeggeri uccisi dopo essere stati identificati. Gli assalti coordinati hanno preso di mira più di una dozzina di località, con attacchi a stazioni di polizia e incendi di veicoli. In risposta, l'esercito ha avviato operazioni che hanno portato alla neutralizzazione di 21 terroristi, ma la situazione rimane critica e la stabilità della provincia è in grave pericolo. La fonte di queste informazioni è nation.com.pk. La crescente violenza in Balochistan mette in discussione il controllo del Pakistan sulla regione, rendendo difficile attrarre investimenti e sfruttare le risorse locali.