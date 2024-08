Pakistan: Attacco di banditi fluviali provoca la morte di 11 poliziotti a Rahim Yar Khan

23 Agosto 2024_ Un attacco da parte di banditi fluviali ha portato alla morte di almeno 11 poliziotti e al ferimento di diversi altri nella zona di Kacha, a Rahim Yar Khan. I banditi hanno preso di mira un convoglio di polizia durante una pattuglia di routine, causando gravi perdite tra le forze dell'ordine. I poliziotti feriti sono stati trasportati in un ospedale vicino per ricevere cure mediche. Le autorità hanno avviato un'operazione di ricerca per catturare i responsabili dell'attacco. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Rahim Yar Khan è una città situata nella provincia del Punjab, nota per le sue sfide legate alla criminalità e alla sicurezza.