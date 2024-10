Pakistan: Attacco terroristico a Dera Ismail Khan, dieci soldati uccisi

26 Ottobre 2024_ Un attacco terroristico ha colpito un posto di controllo nella zona di Darzanda, a Dera Ismail Khan, uccidendo dieci soldati della Frontier Constabulary (FC) del Pakistan. L'incidente è avvenuto venerdì e ha suscitato una forte condanna da parte delle autorità locali. La Frontier Constabulary è un'agenzia di sicurezza paramilitare che opera in Pakistan, specialmente nelle aree di confine. Questo attacco evidenzia la continua minaccia rappresentata dai gruppi terroristici nella regione, come riportato da Pakistan Today. Le forze di sicurezza pakistane stanno intensificando le operazioni per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori attacchi.