Pakistan: Attacco terroristico vicino all'aeroporto di Karachi colpisce cittadini cinesi

07 Ottobre 2024_ Un attacco terroristico avvenuto domenica sera nei pressi dell'aeroporto di Karachi ha messo in evidenza la determinazione dei nemici del Pakistan a indebolire il paese sulla scena globale. L'attacco, che ha preso di mira un convoglio di cittadini cinesi, ha causato la morte di almeno tre persone, tra cui due cinesi, e ha ferito diciassette individui. Il governo pakistano ha condannato l'atto, definendolo un attacco non solo contro il Pakistan, ma anche contro l'amicizia duratura con la Cina. La responsabilità dell'attacco è stata rivendicata dalla brigata Majeed, parte dell'Esercito di Liberazione del Balochistan (BLA), un gruppo separatista. La notizia è stata riportata da thenews.com.pk. Questo attacco avviene in un momento delicato, a pochi giorni dal vertice dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO) previsto per il 15 e 16 ottobre.