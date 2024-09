Pakistan: Attentato sfiorato a Swat durante il vertice sul turismo

25 Settembre 2024_ Un attentato ha colpito un convoglio di ambasciatori e rappresentanti di vari paesi a Swat, in Pakistan, mentre si trovavano in visita per il Swat Tourism Summit. L'esplosione ha causato la morte di un poliziotto, ma fortunatamente non ci sono stati feriti tra i dignitari stranieri, evitando così una potenziale condanna internazionale. Le autorità locali sono state criticate per non aver ascoltato i moniti dei tribù riguardo a un possibile attacco, evidenziando un fallimento nell'intelligence. La situazione a Swat, già nota per la sua instabilità a causa della presenza del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), richiede un'attenzione urgente da parte del governo per prevenire ulteriori attacchi. La notizia è stata riportata da brecorder.com. Swat è una regione montuosa del Pakistan, famosa per la sua bellezza naturale e per essere un'importante meta turistica.