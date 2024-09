Pakistan: Aumentano i casi di polio con tre nuove segnalazioni

22 Settembre 2024_ Il Pakistan ha registrato tre nuovi casi di polio, uno ciascuno nelle province di Balochistan, Sindh e Khyber Pakhtunkhwa, secondo il National Polio Emergency Centre. In Balochistan, un bambino nella zona di Choto Allahabad è risultato positivo al virus, mentre un altro caso è stato segnalato a Karachi, nel quartiere di Kemari. Il terzo caso è stato rilevato nel distretto di Upper Dir, in Khyber Pakhtunkhwa. Con questi nuovi casi, il totale dei casi di polio in Pakistan quest'anno sale a 21, come riportato da Pakistan Today. La polio è una malattia virale altamente contagiosa che può causare paralisi e, in alcuni casi, la morte, ed è particolarmente preoccupante in aree con bassa copertura vaccinale.