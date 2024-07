Pakistan: Aumenti dei prezzi di elettricità e gas causano proteste

5 Luglio 2024_ I prezzi dell'elettricità e del gas in Pakistan stanno aumentando vertiginosamente, con un impatto cumulativo fino al 30% sui livelli complessivi di inflazione. I più colpiti sono i prezzi dei beni di consumo quotidiani, influenzando gli standard di vita della maggioranza della popolazione, il 40% della quale vive sotto la soglia di povertà. Ci sono state diffuse proteste pubbliche contro l'aumento delle bollette energetiche e le carenze di energia. Il governo ha annunciato concessioni sui prezzi dell'energia per i consumatori a basso reddito, ma solo il 15-20% degli utenti ne beneficia, lasciando la maggioranza a sopportare il peso. Tribune.com.pk riporta che le tariffe elettriche sono aumentate da circa Rs24-28 PKWH a una media di Rs76 per unità negli ultimi anni. La situazione è aggravata dalla carenza di gas più economico, costringendo il Pakistan a utilizzare olio combustibile costoso per la generazione di energia, con ulteriori aumenti dei prezzi dell'elettricità previsti nei prossimi mesi.