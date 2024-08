Pakistan: Aumento degli attacchi terroristici dopo il ritorno dei talebani in Afghanistan

01 Agosto 2024_ Un comitato dell'Assemblea Nazionale del Pakistan ha riferito che gli attacchi terroristici nel paese sono aumentati significativamente dal 2021, con oltre 2.300 incidenti e più di 1.378 vittime. Il Segretario agli Affari Esteri, Muhammad Syrus Sajjad Qazi, ha sottolineato che la minaccia del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) proveniente dall'Afghanistan è una priorità per Islamabad. Durante la riunione, è stata discussa anche la necessità di una cooperazione bilaterale con il governo afghano per affrontare le preoccupazioni di sicurezza. La fonte di queste informazioni è brecorder.com. Il Pakistan continua a lavorare per gestire le relazioni con l'Afghanistan, un aspetto cruciale per la stabilità interna e la sicurezza del paese.