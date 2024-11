Pakistan: Aumento dei costi energetici approvato dalla NEPRA

02 Novembre 2024_ La NEPRA ha approvato un aumento di Rs1.71 per unità nei prezzi dell'elettricità durante una recente riunione dedicata agli aggiustamenti dei costi del carburante di settembre. Questo incremento si rifletterà nelle bollette energetiche di novembre, impattando i consumatori in tutto il paese. La decisione è stata presa per adeguare i costi energetici alle fluttuazioni del mercato, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità del settore energetico. I cittadini pakistani dovranno quindi prepararsi a un aumento delle spese per l'energia elettrica. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Questo cambiamento si inserisce in un contesto di crescente pressione economica per i consumatori, già alle prese con l'aumento dei prezzi in vari settori.