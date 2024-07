Pakistan: Aumento dei prezzi dei carburanti

16 Luglio 2024_ Il governo federale del Pakistan ha annunciato un aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, con un incremento di Rs9.99 per litro per la benzina e Rs6.18 per litro per il diesel. Secondo una notifica della Divisione Finanze, il prezzo della benzina è stato portato a Rs272.95 per litro, mentre il diesel ad alta velocità (HSD) è stato aumentato a Rs273.83 per litro. L'Autorità di Regolamentazione del Petrolio e del Gas (OGRA) ha dichiarato che l'aumento è basato sulle tendenze del mercato internazionale. I nuovi prezzi entreranno in vigore dal 16 luglio 2024. Lo riporta Pakistan Today. Il governo ha giustificato l'aumento come necessario per mantenere la stabilità economica e soddisfare le esigenze finanziarie del settore energetico.