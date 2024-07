Pakistan: Aumento dei Tribunali d'Appello per accelerare i casi fiscali

18 Luglio 2024_ Il Primo Ministro del Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, ha ordinato di aumentare il numero dei Tribunali d'Appello a 100 per accelerare la risoluzione dei casi fiscali. Durante una riunione di revisione sulle riforme e la digitalizzazione del Federal Board of Revenue (FBR), Sharif ha anche richiesto un incremento dei Tribunali d'Appello per i casi doganali e la creazione di un dashboard per valutare le loro performance. Il Primo Ministro ha sottolineato la necessità di migliorare il sistema di rimborso fiscale, dopo aver scoperto frodi per un valore di 800 miliardi di rupie negli ultimi quattro mesi. Ha inoltre enfatizzato l'importanza di una tolleranza zero per i ritardi nei pagamenti dei rimborsi dell'IVA e ha chiesto una strategia immediata per recuperare i rimborsi emessi illegalmente. Lo riporta Pakistan Today. Sharif ha anche ordinato la completa digitalizzazione del Dipartimento di Rilevamento e Investigazione delle Frodi del FBR e l'implementazione di un sistema unificato di IVA per tutti i contribuenti entro ottobre.