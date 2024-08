Pakistan: Aumento del debito pubblico di 68,9 trilioni di rupie nel FY24

17 Agosto 2024_ Il debito del governo centrale del Pakistan è aumentato di 68,9 trilioni di rupie nel FY24, registrando un incremento del 14%. Questo aumento comprende sia il debito interno che quello esterno, con un incremento di 4,1 trilioni di rupie per il debito domestico e di 2,5 trilioni per quello estero. La crescita del debito è attribuita a un maggiore deficit fiscale e alla svalutazione della rupia. Inoltre, il governo ha speso 16,94 miliardi di rupie per il servizio del debito durante il FY23-24, un aumento del 35% rispetto all'anno fiscale precedente. La notizia è riportata da Pakistan Today. Questo scenario evidenzia come i proventi delle esportazioni siano sempre più assorbiti dal servizio del debito, sollevando preoccupazioni sulla sostenibilità economica del paese.