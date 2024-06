Pakistan: Aumento del debito pubblico nei primi otto mesi dell'anno fiscale

26 Giugno 2024_ Nei primi otto mesi dell'anno fiscale, il debito pubblico del Pakistan ha superato la somma dei due anni precedenti. Secondo i dati della State Bank of Pakistan (SBP), il governo ha preso in prestito 1,7 trilioni di rupie da luglio a febbraio, rispetto ai 1,5 trilioni dello stesso periodo dell'anno scorso. L'aumento del debito è stato attribuito al crescente deficit fiscale e agli sforzi del governo per finanziare le sue spese. Gli analisti hanno espresso preoccupazione per l'aumento del debito e il suo impatto sull'economia, esortando il governo a controllare le spese e aumentare le entrate. Lo riporta il Daily The Pak Banker. Gli esperti suggeriscono misure urgenti per ridurre la dipendenza dai prestiti e stabilizzare l'economia.