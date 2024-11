Pakistan: Aumento della popolazione e crisi urbana mettono a rischio il futuro del paese

03 Novembre 2024_ L'Asian Development Bank ha dichiarato che le principali città del Pakistan, tra cui Karachi e Lahore, sono diventate 'inabitabili' a causa della rapida crescita della popolazione urbana. La situazione è aggravata dalla mancanza di attenzione del governo verso l'istruzione, con circa 26 milioni di bambini che non frequentano la scuola. Inoltre, il paese affronta un alto tasso di gravidanze non pianificate, con previsioni che indicano una popolazione di 300 milioni entro il 2050. La fonte di queste informazioni è thenews.com.pk. È necessario che il governo prenda misure drastiche per affrontare questi problemi, come la creazione di centri industriali nelle aree rurali per ridurre la migrazione verso le città sovraffollate.