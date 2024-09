Pakistan: Aumento della sicurezza a Islamabad in vista del raduno del PTI

08 Settembre 2024_ L'amministrazione di Islamabad ha innalzato il livello di sicurezza e bloccato diverse arterie in vista di un raduno pubblico del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) a Sangjani. La polizia ha recuperato un sacco sospetto contenente un granata e materiale esplosivo vicino al luogo dell'evento, mentre le forze dell'ordine sono state dispiegate per prevenire potenziali violenze. Il PTI, guidato dall'ex primo ministro Imran Khan, ha programmato il raduno dopo aver posticipato l'evento a causa di restrizioni precedenti. La notizia è riportata da geo.tv, che sottolinea anche l'entrata in vigore di una nuova legge che regola le assemblee pubbliche a Islamabad, conferendo poteri al magistrato distrettuale per limitare tali eventi. La situazione ha creato disagi significativi per i residenti di Islamabad e Rawalpindi, con strade chiuse e servizi di trasporto sospesi.