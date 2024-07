Pakistan: Avviso di sicurezza per studenti in Bangladesh

17 Luglio 2024_ La Commissione Alta del Pakistan a Dhaka ha emesso un avviso di sicurezza per gli studenti pakistani in Bangladesh a causa delle proteste in corso nel paese. Gli studenti sono stati specificamente consigliati di evitare qualsiasi attività di protesta per evitare potenziali danni. Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri, Ishaq Dar, ha discusso con l'Alto Commissario pakistano in Bangladesh, l'Ambasciatore Syed Maroof, per garantire la sicurezza dei cittadini pakistani. Dar ha istruito l'Alto Commissario a mantenere stretti contatti con le autorità locali per garantire la sicurezza degli studenti pakistani. Tribune.com.pk riporta che l'Alto Commissario ha già preso misure di protezione, inclusa l'istituzione di una linea di assistenza. Le proteste in Bangladesh sono scoppiate a causa della reintroduzione delle quote nei lavori pubblici, causando la chiusura delle istituzioni educative.