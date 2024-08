Pakistan: Avviso per studenti pakistani in Bangladesh a causa di proteste violente

04 Agosto 2024_ L'Alta Commissione del Pakistan a Dhaka ha esortato gli studenti pakistani a rimanere in casa e a evitare le recenti proteste anti-governative in Bangladesh, che hanno causato decine di morti e centinaia di feriti. Le manifestazioni, che chiedono le dimissioni del Primo Ministro Sheikh Hasina, hanno portato a un coprifuoco nazionale e a una chiusura dei servizi Internet. Circa un terzo degli studenti pakistani in Bangladesh ha già fatto ritorno in patria, mentre altri si sono rifugiati presso l'Alta Commissione. La situazione è monitorata attentamente dalle autorità pakistane, che sono in contatto con i cittadini e gli studenti. La notizia è riportata da dailypakistan.com.pk. Le proteste in Bangladesh rappresentano una sfida significativa per il governo di Hasina, che è accusato di usare la forza eccessiva contro i manifestanti.