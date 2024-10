Pakistan: Avvocati di Islamabad si oppongono alle modifiche costituzionali per difendere l'indipendenza giudiziaria

04 Ottobre 2024_ Le principali associazioni forensi di Islamabad hanno respinto le recenti modifiche costituzionali, promettendo di resistere attivamente alla loro attuazione. Durante una conferenza stampa, i rappresentanti delle associazioni hanno espresso preoccupazioni riguardo a come queste modifiche possano compromettere l'indipendenza della magistratura, riducendo i poteri della Corte Suprema. Gli avvocati hanno anche annunciato un Congresso Nazionale degli Avvocati per il 7 ottobre, per mobilitare supporto contro le modifiche. La notizia è riportata da Pakistan Today. Le associazioni legali hanno accusato le modifiche di favorire giudici politicamente allineati, minacciando l'integrità del sistema giudiziario pakistano.