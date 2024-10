Pakistan: Avvocati uniti contro le modifiche costituzionali proposte

16 Ottobre 2024_ Gli avvocati di tutto il Pakistan si sono uniti su una piattaforma comune per opporsi alle modifiche costituzionali proposte,...

16 Ottobre 2024_ Gli avvocati di tutto il Pakistan si sono uniti su una piattaforma comune per opporsi alle modifiche costituzionali proposte, minacciando un movimento nazionale se il governo procederà con i cambiamenti. Durante un convegno organizzato dall'Associazione degli Avvocati di Karachi e dal Tribunale della Città, figure legali di spicco, tra cui funzionari del Consiglio degli Avvocati della Corte Superiore e dell'Associazione degli Avvocati della Corte Suprema, si sono riuniti per esprimere le loro preoccupazioni. La mobilitazione degli avvocati evidenzia l'importanza della professione legale nel mantenere l'integrità della costituzione e dei diritti civili nel paese. La notizia è riportata da Pakistan Today. Questo evento sottolinea il crescente dissenso tra i professionisti legali riguardo alle politiche governative e il loro impegno a difendere la giustizia in Pakistan.