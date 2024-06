Pakistan: Banca centrale impone l'adozione della catena di approvvigionamento digitale

27 Giugno 2024_ La Banca Centrale del Pakistan (SBP) ha ordinato alle banche di adottare la catena di approvvigionamento digitale (DSC) entro sei mesi per migliorare l'efficienza e la trasparenza nelle transazioni finanziarie. La SBP ha emesso linee guida per l'implementazione della DSC e ha richiesto alle banche di presentare i loro piani di conformità. La banca centrale ritiene che l'adozione della DSC aumenterà l'efficienza operativa, ridurrà i costi e migliorerà la soddisfazione dei clienti. La SBP monitorerà i progressi delle banche nell'implementazione della DSC e prenderà le misure necessarie per garantire la conformità. Lo riporta il Daily The Pak Banker. La DSC è vista come una mossa strategica per modernizzare il sistema bancario del Pakistan.