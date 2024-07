Pakistan: Bilawal Bhutto Zardari chiede politiche positive e unità nazionale

9 Luglio 2024_ Bilawal Bhutto Zardari, presidente del Pakistan Peoples Party (PPP), ha dichiarato in una conferenza stampa a Peshawar che il partito continuerà a impegnarsi in una politica positiva e basata sui problemi reali. Ha sottolineato la necessità di combattere le tendenze anti-democratiche e di divisione nel paese. Bilawal ha anche espresso preoccupazione per l'inflazione, la povertà e la disoccupazione crescenti, affermando che i politici devono affrontare sinceramente questi problemi. Ha inoltre annunciato che il governo ha deciso di convocare una conferenza di tutte le parti (APC) per discutere le strategie contro il terrorismo. Secondo brecorder.com, il PPP parteciperà all'APC per contribuire alla formazione di un consenso nazionale. Bilawal ha ribadito l'importanza di un approccio diplomatico e collaborativo per risolvere le questioni interne ed esterne del Pakistan.