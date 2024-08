Pakistan: Cerimonia per onorare Arshad Nadeem dopo il successo olimpico

17 Agosto 2024_ Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale Syed Asim Munir, ha ospitato una cerimonia per celebrare Arshad Nadeem, riconosciuto per le sue eccezionali performance alle Olimpiadi. Durante l'evento, a cui hanno partecipato alti ufficiali militari e la famiglia di Nadeem, il COAS ha elogiato la dedizione e il duro lavoro dell'atleta. Nadeem ha espresso gratitudine per il riconoscimento e ha promesso di continuare a impegnarsi per portare ulteriori successi al Pakistan. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Arshad Nadeem è un atleta pakistano di lancio del giavellotto, noto per aver rappresentato il Pakistan in competizioni internazionali, inclusi i Giochi Olimpici.