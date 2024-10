Pakistan: Chiarimenti del governo sui recenti attacchi ai cittadini cinesi e impatti economici delle proteste

09 Ottobre 2024_ Il governo pakistano ha chiarito che i due ingegneri cinesi uccisi in un attacco a Karachi non erano coinvolti nei colloqui con i...

09 Ottobre 2024_ Il governo pakistano ha chiarito che i due ingegneri cinesi uccisi in un attacco a Karachi non erano coinvolti nei colloqui con i produttori indipendenti di energia (IPP). Il Ministro delle Finanze ha condannato l'attacco, sottolineando che le proteste hanno causato disagi a circa 0,8 milioni di persone a Islamabad negli ultimi giorni. Inoltre, il governo ha stimato che uno sciopero di un giorno potrebbe comportare perdite economiche di circa 190 miliardi di rupie. La notizia è stata riportata da dunyanews.tv, evidenziando la necessità di stabilità economica in Pakistan, dove il PIL attuale è di 124 trilioni di rupie. Le recenti tensioni hanno messo in luce le sfide economiche e sociali che il paese sta affrontando.