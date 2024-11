Pakistan: Chiusura delle scuole primarie a Lahore per smog

04 Novembre 2024_ Il governo del Punjab ha annunciato la chiusura di tutte le scuole primarie a Lahore per una settimana a causa dell'aumento dei livelli di smog e inquinamento atmosferico. La decisione è stata presa per affrontare la crisi della qualità dell'aria che sta colpendo la capitale provinciale e altre aree del Punjab. La ministra provinciale Maryam Aurangzeb ha sottolineato l'importanza di proteggere la salute e la sicurezza degli studenti in questo periodo critico. La chiusura delle scuole è parte di un'iniziativa più ampia per migliorare le condizioni ambientali nella regione. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Lahore, capitale del Punjab, è una delle città più popolate del Pakistan e affronta frequentemente problemi di inquinamento atmosferico, specialmente durante i mesi invernali.