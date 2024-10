Pakistan: Cina e Pakistan rafforzano legami economici e di sicurezza

16 Ottobre 2024_ Cina e Pakistan hanno concordato di potenziare ulteriormente i legami economici e di sicurezza, esprimendo la volontà di collaborare con la comunità internazionale per rafforzare la cooperazione multilaterale nella lotta al terrorismo. Questo impegno è emerso in una dichiarazione congiunta al termine della visita del Premier cinese Li Qiang, che ha incontrato il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif e altri leader civili e militari. Le due nazioni hanno discusso di vari settori di cooperazione e hanno sottolineato l'importanza della loro partnership strategica, che ha resistito alla prova del tempo. La Cina ha ribadito che la relazione con il Pakistan è una priorità nella sua politica estera. La notizia è stata riportata da pakistantoday.com.pk. Pakistan e Cina continueranno a lavorare insieme per un futuro di pace e prosperità, affrontando anche questioni di sicurezza regionale.