Pakistan: Collaborazione con l'Italia per la promozione dell'agricoltura in Balochistan

29 Ottobre 2024_ Il Direttore Generale dell'Agricoltura (Ricerca) del Balochistan, Abdul Rauf Khan Kakar, ha annunciato un'iniziativa per ripristinare il famoso giardino e il centro di ricerca di Baghbana, un luogo chiave per lo sviluppo agricolo locale. Il progetto prevede la fornitura gratuita di alberi di olivo agli agricoltori, grazie alla collaborazione con l'Italia e altri paesi, per incentivare la coltivazione di olivi e cotone nella regione di Khuzdar. Kakar ha sottolineato l'importanza di investire nella ricerca agricola per migliorare la qualità della produzione e attrarre investimenti nel settore tessile. La notizia è stata riportata da urdupoint.com. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione dell'agricoltura pakistana, con l'Italia che gioca un ruolo cruciale nel supportare gli agricoltori locali.