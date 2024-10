Pakistan: Collaborazione con l'Italia per la promozione dell'olio d'oliva in Khuzdar

30 Ottobre 2024_ Il Direttore Generale della Ricerca Agricola del Balochistan, Abdul Rauf Khan Kakar, ha annunciato un'iniziativa per promuovere la coltivazione dell'olio d'oliva nella regione di Khuzdar, grazie alla collaborazione con l'Italia e altri paesi. Gli agricoltori locali interessati alla piantagione di ulivi riceveranno gratuitamente le piantine, incentivando così lo sviluppo agricolo della zona. Kakar ha sottolineato l'importanza del centro di ricerca agricola di Bagbana per il ripristino delle pratiche agricole tradizionali e l'aumento della produzione di cotone, un prodotto di alta qualità in Pakistan. La notizia è stata riportata da urdupoint.com. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità significativa per migliorare l'economia locale e creare posti di lavoro, sfruttando le favorevoli condizioni climatiche della regione.