Pakistan: Collaborazione con l'Italia per la ricerca sui ghiacciai

07 Novembre 2024_ La coordinatrice del Primo Ministro pakistano per il cambiamento climatico, Romina Khurshid Alam, ha annunciato un'importante iniziativa per la protezione ambientale e la ricerca sui ghiacciai in Pakistan, con il supporto dell'Italia. Durante una conferenza stampa, ha elogiato il contributo del governo italiano, in particolare nella regione del Gilgit-Baltistan, per la creazione di una nuova inventario dei ghiacciai che ha rivelato l'esistenza di 13.032 ghiacciai nel paese. Questo progetto, realizzato in collaborazione con EvK2CNR e UNDP, sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro i cambiamenti climatici. La fonte di questa notizia è urdupoint.com. La conferenza ha visto la partecipazione dell'ambasciatrice italiana in Pakistan, Marilena Armellini, che ha ribadito l'impegno dell'Italia nel sostenere progetti di sviluppo sostenibile nel paese.