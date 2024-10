Pakistan: Collaborazione culturale tra Sindh e Italia per l'insegnamento della lingua italiana

16 Ottobre 2024_ Il Ministro Presidente della provincia di Sindh, Murad Ali Shah, ha incontrato l'ambasciatrice italiana Marialuisa Armellini per discutere di una futura collaborazione tra l'Università NED di Karachi e un'università italiana. Durante l'incontro, è stato concordato di avviare corsi di lingua italiana in Sindh e di firmare un memorandum d'intesa tra le due istituzioni. Inoltre, si è parlato della possibilità di coinvolgere aziende italiane in progetti di investimento nella regione, come la costruzione di un impianto di trattamento delle acque a Karachi. L'incontro ha visto la partecipazione anche del Console Generale d'Italia a Karachi, Danilo Giordani, e ha sottolineato l'importanza dei legami culturali e commerciali tra Pakistan e Italia, come riportato da urdupoint.com. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per rafforzare le relazioni bilaterali e promuovere la cultura italiana in Pakistan.