Pakistan: Collaborazione economica con l'Italia per lo sviluppo agricolo e zootecnico

05 Novembre 2024_ Il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif ha incontrato un importante delegazione britannica a Lahore, sottolineando l'importanza degli investimenti esteri per la crescita economica del Pakistan. Durante un incontro separato, la governatrice del Punjab, Maryam Nawaz, ha discusso con l'ambasciatrice italiana Mariella Armellini opportunità di investimento italiano, in particolare nella coltivazione delle olive e in progetti zootecnici. L'ambasciatrice ha elogiato i progetti di welfare pubblico in Punjab e ha proposto una cooperazione in vari settori, tra cui turismo e tessile. La notizia, riportata da nawaiwaqt.com.pk, evidenzia l'interesse dell'Italia nel rafforzare i legami economici con il Pakistan, un'opportunità che potrebbe portare benefici significativi per entrambi i paesi.