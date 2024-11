Pakistan: Condoglianze internazionali dopo l'attentato alla stazione di Quetta

10 Novembre 2024_ Leader mondiali, tra cui il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro malese, hanno espresso le loro condoglianze al Pakistan in seguito all'attentato alla stazione ferroviaria di Quetta. Nella sua lettera, Putin ha manifestato profondo rammarico per la tragedia, sottolineando la solidarietà della Russia. L'attentato ha suscitato una forte reazione internazionale, evidenziando l'importanza della cooperazione globale nella lotta contro il terrorismo. La stazione di Quetta è un importante snodo ferroviario situato nella provincia del Balochistan, nota per le sue sfide di sicurezza. La notizia è stata riportata da Pakistan Today, che ha evidenziato la necessità di un'azione concertata per prevenire simili attacchi in futuro.