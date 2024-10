Pakistan: Conferenza multi-partitica chiede unità islamica contro l'aggressione israeliana

08 Ottobre 2024_ I leader politici pakistani si sono riuniti presso la Presidenza per una Conferenza Multi-Partitica (MPC), dove hanno chiesto un'azione congiunta delle nazioni islamiche contro l'aggressione di Israele nei confronti del popolo palestinese. La MPC ha sottolineato la necessità di un cessate il fuoco immediato e ha criticato l'inefficacia della comunità internazionale nel fermare le violenze. Zardari, leader della Lega Musulmana, ha evidenziato che oltre 1.400 palestinesi sono stati uccisi nell'ultimo conflitto e ha esortato i paesi musulmani a unirsi per portare Israele di fronte alla giustizia. La notizia è riportata da Pakistan Today. I partecipanti hanno anche messo in evidenza la necessità di un'azione rapida e coordinata per sostenere i palestinesi, richiamando l'attenzione sulla crisi di Gaza e sulla mancanza di intervento da parte delle Nazioni Unite.