Pakistan: Congratulazioni a Trump per la sua vittoria alle elezioni presidenziali USA

06 Novembre 2024_ Il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif si è congratulato con Donald Trump per la sua vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi, dove ha sconfitto la vicepresidente Kamala Harris. Sharif ha espresso la sua intenzione di collaborare strettamente con la nuova amministrazione per rafforzare i legami tra Pakistan e Stati Uniti. Omar Ayub, leader dell'opposizione e membro del Pakistan Tehreek-e-Insaf, ha auspicato che il team di Trump migliori le relazioni tra i popoli dei due Paesi. Anche Bilawal Bhutto-Zardari, presidente del Pakistan Peoples Party, ha congratulato Trump, sperando che la nuova amministrazione si concentri sulla pace globale. La notizia è riportata da geo.tv. La vittoria di Trump è significativa per il Pakistan, dato che l'ex primo ministro Imran Khan aveva instaurato buone relazioni con l'amministrazione Trump durante il suo mandato.